В Вильнюсе вводится туристический налог

ВИЛЬНЮС, 1 июл — РИА Новости. Туристы, приехавшие в Вильнюс из-за рубежа, с 1 июля будут платить налог в размере до одного евро в сутки.
По словам представителя Вильнюсского турагентства Гинтаре Кавалюнайте, новый налог не должен доставить больших неудобств туристам, "потому что это довольно распространенное явление".
Ожидается, что налог станет важным финансовым инструментом для Вильнюса и поможет в развитии определенных секторов туризма. В частности, с его помощью надеются увеличить число полетов в столицу Литвы из разных стран, пополнить город специальными указательными знаками, усилить узнаваемость города на международном уровне и развить конференц-туризм.
По данным вильнюсского самоуправления, от уплаты налога будут освобождены несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями. Кроме того, до начала следующего года его не будут платить и большие группы туристов. Турналог будет взиматься с компаний, предоставляющих услуги проживания, а также с частных лиц, сдающих жилье в аренду. Он не будет включен в стоимость жилья и поставщики услуг должны будут заранее проинформировать о нем туристов.
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