Утесы из "Аватара" и подводный водопад: ландшафты, которые надо увидеть

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фотографиями на фоне Эйфелевой башни никого не удивишь. В поисках ярких впечатлений и ради эффектных кадров опытные путешественники готовы посетить самые труднодоступные уголки планеты, а некоторые достопримечательности можно запечатлеть только с вертолета или дрона. Куда стоит отправиться на пейзажную фотосессию — в материале РИА Новости.

Подводный водопад, Маврикий

Подводные водопады возникают в море там, где неровное дно, и при столкновении воды разной плотности. Это довольно редкое явление, в мире не насчитать и десятка таких мест. И как раз на Маврикии подводного водопада нет.

Зато есть оптическая иллюзия у полуострова Ле Морн Брабан, возникающая благодаря игре пеcка, коралловых отложений, ила и течения.

Национальный парк Данься, Чжанъе, Китай

CC0 / eltonjohn1973 / Национальный геопарк Данься в Китае CC0 / eltonjohn1973 / Национальный геопарк Данься в Китае

Ландшафты этого скального парка — яркий геологический феномен. Движение земной коры, выветривание и эрозия за миллионы лет создали уникальный рельеф с оврагами и долинами, пещерами и гротами, колоннами и башнями, а также цветными холмами — и алыми, и небесно-голубыми.

Гейзер Флай, Невада, США

Флай, строго говоря, никакой не гейзер, периодически выбрасывающий воду, а постоянный источник. Но это не умаляет его красоты, как и то, что он искусственный — при бурении скважины для колодца случайно пробили геотермальный карман.

Озеро Байкал, Россия

Самое глубокое на планете озеро поражает туристов фантастическими пейзажами в любое время года, но зимой — особенно. В середине прошлого века ученые обнаружили здесь формы ледового покрова, больше нигде в мире не встречающиеся. Это так называемые "сопки" — полые ледяные холмы высотой до шести метров.

Даллол, Эфиопия

Этот потухший вулкан и окружающая его местность одно время считались самым жарким местом Земли: с 1960 по 1966 год среднегодовая температура здесь не опускалась ниже 34 градусов. Ну и конечно, Даллол знаменит своими неземными пейзажами, образованными солями марганца и железа, которые, быстро кристаллизуясь, застывали в причудливых формах.

Каменная волна, Аризона, США

Удивительные скальные образования в каньоне Вермилион, напоминающие застывшие волны, — это песок, спрессованный в камнеподобный монолит и отшлифованный дождевой водой за десятки миллионов лет. Оберегая памятник природы, сюда пускают только 20 человек в день.

Газовый кратер Дарваза, Туркмения

Это природное явление, которое местные жители называют "Вратами ада", возникло во второй половине прошлого века при бурении газовой скважины. Геологи наткнулись на пустоту, куда и обвалилась земля, образовав большую яму с газом. Чтобы не допустить отравления людей и животных, его решили поджечь. Предполагалось, что пожар потухнет через несколько дней, но огонь горит уже почти 50 лет.

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

На территории площадью почти в тысячу квадратных километров — белоснежные песчаные дюны высотой до 40 метров. Между ними периодически скапливается дождевая вода, образуя озера. Несмотря на наличие влаги, в парке практически нет растительности, что придает ландшафтам инопланетный вид.

Большой призматический источник, Вайоминг, США

Этот геотермальный источник в знаменитом Йеллоустонском национальном парке — самый крупный в США и третий в мире, но известность ему принесли не размеры, а вода, раскрашенная, кажется, во все цвета радуги. Это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, обитающих по краям источника.

Солончак Уюни, Боливия

Этот солончак, представляющий собой высохшее соленое озеро, считается крупнейшим в мире: его площадь — около десяти квадратных километров. Особенно Уюни привлекает туристов в сезон дождей (с ноября по март), когда на поверхности солончака скапливается вода, создавая эффект идеального зеркала.

Подкова на реке Колорадо, США

CC0 / KeYang / Каньон Подкова на реке Колорадо в США CC0 / KeYang / Каньон Подкова на реке Колорадо в США

Красивый симметричный изгиб, проделанный рекой Колорадо в мягком песчанике, привлекает любителей природы со всего мира, и большинство туристов советуют приезжать сюда не раньше 11, но не позже 15 часов. В другое время высокие уступы отбрасывают тень, которая мешает любоваться пейзажем.

Драцена киноварно-красная, остров Сокотра, Йемен

Драцену киноварно-красную называют одним из самых причудливых деревьев в мире за крону, напоминающую вывернутый наизнанку зонтик с толстыми ветвями. Растет этот вид драцены только в одном месте на Земле — на острове Сокотра, но зато там встречается почти повсюду, преимущественно на высоте 500-1500 метров над уровнем моря.

Большая голубая дыра, Белиз

Карстовые воронки, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря, называют голубыми дырами за эффектный контраст темно-синей воды в центре и более светлой вокруг. Дыра у Белизского барьерного рифа действительно большая: диаметр — 300 метров, глубина — 124 метра.

Шоколадные холмы, остров Бохоль, Филиппины

Холмы, изображенные на флаге и гербе провинции Бохоль, занимают территорию в 50 квадратных километров и по форме и расположению напоминают шоколадные конфеты в коробке. В сухой сезон трава, растущая на их склонах, приобретает коричневый цвет, и сходство только усиливается.

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, Китай

Парк на северо-западе провинции Хунань известен в первую очередь благодаря рельефу с сотнями причудливых утесов из песчаника и известняка. Самый живописный из пиков — "Колонна Южное Небо" высотой более тысячи метров. В 2010 году гору переименовали в "Аватар Аллилуйя" в честь известного фильма, авторы которого признались, что это место вдохновило их на создание "летающих скал".