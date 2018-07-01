В зоопарке Лондона животных спасают от жары необычным способом

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Для того, чтобы помочь животным перенести аномально высокую температуру воздуха, в Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое, сообщает CGTN.

Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими — с семенами, грецкими орехами и нутом.

На кадрах видео заметно, что животным очень нравится такое решение.