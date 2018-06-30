В Крыму отметили увеличение потока туристов из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Поток украинских туристов в Крым возрастает, на пограничных пунктах со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди, связанные с резким увеличением желающих отдохнуть на крымских курортах, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, туристы едут в Крым как на собственных автомобилях, так и организованными группами.
"Украинские туристы едут в Крым, несмотря на запугивания их властей. Предполагаю, что в этом году посетит около миллиона отдыхающих из Украины", — подчеркнул Черняк.
По его словам, Крым остается востребованным у украинских туристов, так как аналогов крымскому отдыху и гостеприимству на Украине нет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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