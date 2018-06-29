Две трети россиян в путешествиях экономят на питании

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Две трети российских путешественников стараются в поездках экономить на питании, некоторые не прочь даже в отпуске встать за плиту и что-то себе приготовить, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провел опрос своих пользователей, чтобы выяснить, как россияне питаются в поездках. В нем приняли участие около четырех тысяч респондентов.

35% опрошенных признались, что в поездках покупают продукты в супермаркетах или на рынках и готовят сами. Еще 28%, предпочитают утолять голод полуфабрикатами, купленными в магазинах. Питаются в кафе и ресторанах 37% респондентов.