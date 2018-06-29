На пляжах Италии покупка подделки приведет к огромному штрафу

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На итальянских пляжах этим летом запретят несанкционированную торговлю и продажу контрафактной продукции, а за нарушение введут серьезные штрафы не только для торговцев, но и для отдыхающих, сообщает АТОР.

В первую очередь, запрет коснется деятельности продавцов-мигрантов, которые бродят по пляжам, предлагая отдыхающим все, от "дизайнерских" солнцезащитных очков и парео до детских игрушек. Как заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, такие торговцы не просто продают поддельные бренды и уклоняются от налогов, но, главное, наносят ущерб законным предприятиям.

Продавцам, которых поймают при продаже контрафактной продукции, обещают штрафы от 2 500 до 15 500 евро и конфискацию товара. Однако не меньшие взыскания – до 7 000 евро – грозят и самим туристам, которые купят поддельные часы, очки или бейсболку. Размер штрафа зависит от суммы покупки и количества товара.

Кроме того, туристы, которые заплатят за массаж и татуировки "предпринимателям", которые не имеют разрешения на работу на пляже, также будут оштрафованы.

"Нам нужно прекратить вторжение продавцов на пляжи, а также остановить продажу контрафактных товаров", — заявил Сальвини, по словам которого соответствующие поправки в закон о торговле будут внесены в июле.