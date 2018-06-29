Медведев предложил частично компенсировать стоимость путевок в Россию

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с Российским экспортным центром проработать вопрос компенсации части стоимости турпутевки для стимулирования въездного туризма в РФ, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральным органам исполнительной власти совместно с АО "Российский экспортный центр" при подготовке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" продолжить проработку вопросов его финансового обеспечения, в том числе имея в виду… финансовое обеспечение по следующим направлениям… стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг", — говорится в перечне поручений.