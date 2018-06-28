В Финляндии установят огромный флаг страны почти за 600 тысяч евро

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В финском городке Хамина планируют установить самый большой флаг Финляндии почти за 600 тысяч евро, сообщает Yle.

Стометровый флагшток с полотнищем более, чем в четыреста квадратных метров, установят примерно через полгода, а чуть позже его начнут дополнять флагами других стран мира. Общая стоимость проекта "Мир флагов" оценивается в 1,2 миллиона евро.

Власти города считают, что новая достопримечательность привлечет туристов, но большинство местных жителей не довольны подобной тратой денег. На их взгляд, целесообразнее отдать их на озеленение прибрежной зоны или местные школы.

Первоначально, когда стоимость проекта оценивалась в 200-300 тысяч евро, общественное мнение благосклонно оценивало начинание, многие финны жертвовали деньги – всего около 25 тысяч евро.