В Национальном парке Кейсарии в Израиле открыли новый пешеходный маршрут

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кейсарии на средиземноморском побережье Израиля открылся новый пешеходный маршрут – променад вдоль древних стен времен крестоносцев, сообщает министерство туризма страны.
Работы по реставрации и созданию пешеходного маршрута велись таким образом, чтобы максимально погрузить посетителей в историю города, где смешались религии и культуры разных народов.
Часть укреплений – стены и ров, а также рынок крестоносцев были построены в 1251 году во время визита короля Франции Людовика IX, который сам принимал участие в строительстве. Посетители смогут не только прикоснуться к древним сооружениям, но и прогуляться по тайному тоннелю рыцарей, который использовался для поставок продовольствия во время осады города.
Пешеходный маршрут начинается от южных ворот города крестоносцев и проходит до смотровой башни с видом на древнеримский "квартал развлечений" – с театром, ипподромом, баней и рифовым дворцом. Прогуливаясь по крепостным стенам, посетители смогут узнать об оборонительной системе тех времен, а также дойти до рыночной площади крестоносцев.
Вторая часть маршрута пролегает через жилые площади крестоносцев, украшенные мозаичными полами и мраморными плитами.
Здесь также планируется проведение разнообразных исторических театральных представлений, вдохновленных той эпохой, с лавками с маслом и вином, фруктами, овощами и хлебом, – напоминающими блюда кухни времен крестоносцев.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.