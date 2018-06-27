Эксперты утверждают, что россияне - самые счастливые туристы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Согласно отчету Rewardexpert.com, туристы из России чаще других ставят высокие оценки отелям и реже всех – низкие.

Наивысшую оценку в пять звезд российские туристы оставили в 46% из проанализированных 70 тысяч положительных отзывов. Но это обеспечило бы стране только шестое место по уровню лояльности туристов по всему миру. Первым местом Россия обязана еще и крайне низкому – чуть менее 5%, количеству негативных отзывов, соответствующих уровням одной и двух звезд.

В рейтинге самых счастливых путешественники из Сербии и Ливана заняли второе и третье соответственно. Также в десятку вошли Австралия, Беларусь, Израиль, Грузия, США, Иордания и Колумбия.

Исследование выявило страны с самими несчастливыми туристами, в числе которых Испания, Ирландия, Исландия, Италия, Болгария, Зимбабве, Дания, Турция, Иран и Литва.