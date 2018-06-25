Названы самые популярные экскурсионные направления России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В рейтинг самых популярных вошли Москва и Санкт-Петербург, но их в ближайшем будущем могут потеснить новые направления, спрос на которые также растет, сообщает АТОР.

Самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха в этом году стали туры в Москву и Подмосковье, по Золотому Кольцу, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Карелию.

Вместе с тем, запущены новые туры: на Алтай, во Владивосток и на Чукотку, а также в Великий Новгород, Казань и Тверь. Расширяются предложения по Золотому кольцу.

По мнению большинства туроператоров, уровень продаж экскурсионных туров увеличивается, что связано с расширением линейки предложений, а также с тем, что стоимость таких поездок практические не выросла. Рост цен можно наблюдать в основном на тех направлениях, которые предполагают авиаперевозку.

В то же время продажи автобусных туров в этом году значительно ниже, чем годом ранее. Во многом сказывается проведение Чемпионата мира по футболу в России и сопутствующие ему ограничения. Многие автобусные туроператоры прекратили продажи экскурсий почти на полтора месяца.