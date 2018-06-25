Россияне стали чаще путешествовать по стране

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Объем продаж авиабилетов в первом полугодии 2018 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Biletix.

Однако возросший туристический поток по внутренним и зарубежным направлениям распределился неравномерно: продажи авиабилетов на рейсы по России увеличились на 18%, в то время как за границу – уменьшились на 5%. Доля проданных авиабилетов по внутренним направлениям выросла до 61%, за границу – снизилась до 39% (в прошлом году эти доли составляли 55% и 45% соответственно).

Стоимость авиабилетов на рейсы по России осталась на прошлогоднем уровне, международные перелеты подорожали на 10%.

Наибольшее число перелетов по внутренним направлениям в первом полугодии россияне совершили в Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар и Минеральные воды. В отличие от последних нескольких лет, курорт Сочи обогнал в рейтинге популярных направлений Крым. Наибольший рост популярности по сравнению с первым полугодием 2017 года продемонстрировали Краснодар.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Тбилиси (Грузия), Тиват (Черногория) и Бургас (Болгария).