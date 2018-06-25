У клиентов "Натали-Турс" возникли проблемы с заселением в Китае и Турции

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. При заселении клиентов туроператора агенты столкнулись с проблемами, которые решались повторной оплатой проживания путешественниками, сообщает АТОР.
В пятницу, 22 июня, в АТОР обратились туристы, которые приехали на Хайнань по линии туроператора. Однако через несколько часов после заселения представитель отеля сообщил им, что номер не оплачен. По словам туриста, им был выставлен счет, превышающий изначальную стоимость услуги в рамках пакетного тура, который был ими приобретен. Информацию о том, что размещение не было оплачено, подтвердил туристам представитель принимающей компании.
Это не единственный случай с "Натали-Турс", произошедший за последнюю неделю. Так, 16 июня туристы не смогли заселиться в турецкий отель по причине неоплаты проживания со стороны туроператора. Вместо забронированного отеля туристов заселили в уступающий по качеству отель и потребовали доплату. В понедельник, 18 июня, туроператор вернул туристам средства, оплаченные за проживание в отеле, а днем позднее переселил их в другой отель.
Президент туроператора Владимир Воробьев сообщил, что причиной проблемы с заселением в Турции стал Рамадан. "Банки были закрыты накануне — четверг, пятница (14 и 15 июня). Платежи поступали с задержкой", — сказал Владимир Воробьев.
Оперативно получить информацию о причинах проблем туристов в Китае не удалось. "Если отель не оплачен, действует стандартная процедура — служба 7/24 оплачивает картой, дальше разбираемся с принимающей стороной", — пояснил глава "Натали-Турс".
Вероятно, эту ситуацию, пусть с задержкой, но все же удалось разрешить.
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