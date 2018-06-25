МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Турагенты, пострадавшие от закрытия Polar Tour, основали инициативную группу и планируют обратиться в Ростуризм и полицию, сообщает профессиональный туристический портал "Турдом".
Их основная цель — обратить внимание компетентных органов на проблему и добиться содействия в ее решении. По словам сотрудников туристической розницы, идея даже не в том, чтобы наказать виновных, а в том, чтобы отдых туристов состоялся, и агентам не пришлось платить за него из своего кармана.
Многие уже пошли на этот шаг, переведя свои личные средства за туры с вылетами на ближайшие даты. Но суммы, которые осели в закрывшейся компании, достигают в некоторых случаях нескольких миллионов рублей.
"Даже если турагенты продадут свои квартиры и машины, этого не хватит, чтобы расплатиться с клиентами, — говорит руководитель инициативной группы, гендиректор агентства "Велтра" Сурен Джулакян. — Резонанс от того, что туристы останутся без отдыха, может быть очень большой. От этого пострадает весь рынок, так как сегодня каждый подобный случай – болезненный удар по имиджу всего организованного туризма".
Кроме того, по словам членов инициативной группы, частично вина за сложившуюся ситуацию лежит на властях и туроператорах. Первые, с точки зрения турагентов, допустили ее за счет игнорирования пробелов в законодательстве и невмешательства в дела компаний-прокладок, продававших туры без фингарантий. Вторые – за счет преференций в работе с Polar Tour: продаж путевок по завышенной комиссии на условиях депозита, сумма которого не покрывала 100% броней.
Члены инициативной группы решили написать открытое коллективное письмо в Ростуризм, а индивидуально – заявления в полицию.
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