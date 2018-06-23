Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, где от заболевания погибли 13 человек, сообщается на сайте ведомства.

"В северо-западных графствах страны продолжается вспышка лихорадки долины Рифт, начало которой официально зарегистрировано с 8 июня в графстве Ваджир. На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более 100 заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех графствах, где лихорадкой заболели люди, регистрируется массовая заболеваемость у овец и верблюдов. По мнению экспертов, вспышка лихорадки у людей связана с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока, а также с прямым контактом с больными животными на скотобойнях.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Лихорадка долины Рифт (лихорадка Рифт-Валли) — геморрагическая вирусная инфекция, поражающая главным образом животных. Большинство случаев инфицирования людей происходит в результате контакта с кровью или органами больных животных. Заражение людей также происходит в результате укусов инфицированных комаров. Инкубационный период длится от двух до шести суток.