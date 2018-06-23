МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Продолжающийся рост цен на топливо в России, который пока не отразился на стоимости туристических путевок на лето, ближе к зиме обернется подорожанием как минимум на 10%, заявил РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
Российский топливный союз (РТС) ранее обратился в открытом письме к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение, чтобы обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива. Поводом послужил беспрецедентный, как считает союз, рост оптовых цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. В обращении к российскому премьеру РТС негативно отозвался о реакции ответственных регуляторов на ситуацию и предупредил о возможных последствиях.
"Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов", — сказал собеседник агентства.
Горин считает, что в перспективе, если динамика продолжится, туристический продукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.
"Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет", — прокомментировал эксперт.
"Если рост цен на топливо в стране продолжится, то это приведет уже в осеннем и зимнем сезоне к повышению цен на туристический продукт. Если этот процесс не остановить, то ближе к зиме цены придется скорректировать минимум на 10%", — считает представитель Ростуризма.
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