В Бразилии гигантская анаконда перекрыла дорогу и попала на видео

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Шокированный свидетель запечатлел на видео то, как в бразильском Манаусе дорогу перегородил необычный пешеход – анаконда длиной около трех с половиной метров.

На видео заметно, что автомобильное движение парализовано змеей, и что многие водители выходят посмотреть на анаконду.

Автор записи в комментариях написал, что этот участок дороги пересекает главную зеленую зону города, именно поэтому здесь и можно встретить диких представителей фауны.