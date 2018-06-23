В Армении открыли пещеру глубиной в семь этажей, созданную одним человеком

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Житель села Ариндж в Армении, профессиональный строитель Левон Аракелян за 23 года построил подземный храм, который сейчас открыли для туристов, сообщает Daily Mail.

Все началось в 1985 году, когда жена Тося попросила Левона выкопать под домом погреб для хранения картофеля. Но мужчина так увлёкся, что не смог остановиться на погребе для овощей, сначала превратив его в винный, а затем — в целый огромный храм, который, как рассказывал Левон, ему приснился.

Строитель проводил под землей по 18 часов в сутки, создавая туннели с широкими дверными проемами, романские колонны и лестницы, вырезанные в камне. Умер Левон в 2008 году в возрасте 67 лет от инфаркта.