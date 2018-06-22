МУРМАНСК, 22 июн — РИА Новости. Плакаты с рекламой презервативов на центральном вокзале Осло, где изображены мужчина и женщина в национальных костюмах на фоне красивого пейзажа с надписью "Добро пожаловать в Норвегию, страну хламидий!", вызвали широкий общественный резонанс в королевстве, сообщают СМИ Норвегии.
Этот плакат напоминает гостям королевства о необходимости защищать себя от венерических инфекций и является частью более масштабной профилактической кампании. В Facebook также можно найти небольшой ролик с теми же героями, которые приглашают гостей в "страну фьордов, гор, полуночного солнца и… хламидий".
Авторы рекламы утверждают, что уровень заболеваемости хламидиозом в Норвегии является одним из самых высоких в Европе и призывают гостей "защищать себя от местных жителей". По данным организации "Секс и Общество", количество заболевших хламидиозом в 2016 году в Норвегии превысило 26 тысяч человек.
"Думаю, мы экспортируем еще и немного хламидий", — написал на своей странице в Facebook глава организации, занимающейся профилактикой половых инфекций Helseutvalget Рольф Мартин Ангельтведт.
Провокационная реклама разозлила многих пользователей социальных сетей и Совет по туризму Visit Norway, который рекламирует Норвегию как привлекательную для туристов страну.
"Это создает представление о Норвегии как о стране грубых, непристойных, помешанных на сексе людей. Это нехорошая реклама для Норвегии, а как характеристика Норвегии и норвежцев — так и вовсе катастрофа", — сказал в интервью изданию Dagbladet представитель организации Стейн Уве Ролланд.
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