Таиланд возглавил рейтинг самых опасных стран для туристов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Исследование страховых случаев выявило самые опасные туристические направления в мире, сообщает британская страховая компания Endsleigh Insurance Services.
По данным компании, почти четверть (23%) страховых случаев в 2017 году произошли в Таиланде — стране, известной своими идиллическими песчаными пляжами, богато украшенными храмами и изысканной кухней.
Второе и третье места разделили Чили и США. На каждую из этих стран пришлось по 15% страховых случаев. На Испанию, Германию, Непал и Перу – по 8% (на каждую).
За ними в списке оказалась Франция, где зафиксировали 7% всех обращений к страховщику. Замкнули десятку Багамские острова и Бразилия (по 4%).
Исследование показало, что почти три четверти (71%) всех страховых расходов в путешествиях были связаны с оказанием экстренной медицинской помощи за границей. При этом средний размер выплат составил 1,3 миллиона фунтов стерлингов.
В 11% случаев туристы обращались в страховую компанию из-за потери или повреждения багажа, в 4% — требовалось стоматологическое лечением, в 2% — компенсация из-за пропущенных вылетов.
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