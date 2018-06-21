Российский турпоток в Сербию ежегодно растет на 14-20%

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турпоток из России в Сербию демонстрирует стабильный ежегодный прирост в 14-20%, несмотря на то, что страна не может предоставить возможность отдыха на море, заявила в четверг представитель Национальной туристической организации Сербии (ТОС) Ольга Стоянович.

"Страна маленькая, моря нет, поэтому сравнивать Сербию с Турцией тяжело. Но статистика говорит о том, что каждый год турпоток из России в Сербию растёт. Это очень важно. Каждый год мы отмечаем прирост на 14-20%. За последние 10 лет количество туристов из России выросло в пять раз", — сказала она.

"Очень важно, что на 15% увеличилось и количество ночёвок. Это означает, что россияне все чаще останавливаются у нас в стране на более длительные сроки", — добавила Стоянович.

Представитель туристической отрасли отметила, что в 2017 году Сербию посетило около 50 тысяч россиян, а всего в страну приезжали 1,5 миллиона иностранных туристов.