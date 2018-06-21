"Властелин неба": в Краснодарском крае пройдет фестиваль воздушных змеев

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На территории этнографического комплекса "Атамань" на Таманском полуострове 23 июня пройдет фестиваль воздушных змеев, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Гостей и жителей края ожидает не только массовый пуск воздушных змеев, но и казачьи песни, народные пляски, мастер-классы и праздничный концерт.

На самой высокой точке комплекса — Лысой горе пройдет смотр-конкурс воздушных змеев с награждением в различных номинациях: "Нарядное небо", "Властелин неба", "Мал, да удал!" и "Любимец публики".

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по итогам 2017 года этнографический комплекс "Атамань" стал самым популярным объектом турпоказа региона.