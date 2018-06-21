Спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами в ряде регионов России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Происшествия с туристами все чаще происходят за последнее время в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости в четверг представитель Сибирского регионального центра МЧС.
"Туристы разных возрастов и уровня подготовки все чаще забывают о мерах безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. С начала лета отмечен уже целый ряд таких происшествий, при этом каждое событие происходит по одному сценарию", — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели проводили поисковые операции, оказывали помощь и эвакуировали любителей "дикого" отдыха в Республике Алтай, Бурятии, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Томской и Челябинской областях.
"В поисках экзотики и острых ощущений туристы не считают нужным подготовиться к маршруту должным образом. Без регистрации у спасателей, соответственной экипировки, специальных навыков и знаний люди подвергают угрозе свое здоровье и жизнь", — пояснил спасатель.
По его словам, только в Республике Алтай за неделю произошло несколько происшествий подряд. В Усть-Коксинском районе на склоне горы Красная участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал и вывихнул тазобедренный сустав. Пожарные ближайшего гарнизона два километра несли туриста на носилках с горного склона к автомобилю скорой медицинской помощи. В Улаганском районе у села Чибит участник еще одной незарегистрированной группы из Красноярска сорвался со скалы и получил тяжелые травмы. Аналогичная ситуация произошла на следующий день в Чемальском районе в урочище Чечкыш – женщина сломала ногу.
"В Иркутской области и Хабаровском крае на поиски незарегистрированных групп были привлечены два вертолета Ми-8 со спасателями на борту. Туристы совершали сплав по рекам, допустив опрокидывание в воду. В результате двух происшествий погибло четыре человека", — сказал собеседник агентства.
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