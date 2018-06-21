На пляжах Гоа хотят запретить алкоголь

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти индийского штата Гоа планируют с нового сезона усилить меры безопасности на пляжах, в том числе, запретить купаться в море ночью и распивать спиртное, сообщает АТОР.

По сообщениям индийских СМИ, печальная статистика инцидентов с туристами из-за злоупотребления ими алкоголя или купания в ночное время вынуждает власти Гоа ужесточать правила поведения отдыхающих и усиливать контроль за обеспечением правопорядка на курорте.

Уже на следующей неделе департамент туризма штата внесет поправки в законодательство, согласно которым распитие спиртного на пляже или пребывание там в состоянии сильного алкогольного опьянения будут считаться правонарушениями.

Соответствующая информация будет размещена на популярных пляжах и туристических местах. За нарушение правил поведения туристам грозят серьезные штрафы.

Одновременно с этим власти штата изучают возможность усиления патрулирования пляжей штата в темное время суток, чтобы предотвратить возможные нападения на туристов. Миссию контроля возложат на частную компанию, которая будет следить за порядком как на пляжах, так и в прибрежных водах.