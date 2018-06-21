Стало известно, что британцы и россияне предпочитают отдыхать дома

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. До 80% британцев предпочитают отдыхать недалеко от дома, выбирая внутренний туризм. В России наблюдается примерно такая же статистика, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Sykes Holiday Cottages и ВЦИОМ.

Почти три четверти (74%) британцев в этом году не поедет на отдых за границу, а в прошлом году такое решение приняли только 56% жителей этой страны.

Британцы предпочитают отдых в своей стране путешествию за границу по многим причинам. Так, 48% опрошенных сообщают, что это позволяет сэкономить. Примерно столько же (46%) считают, что нет необходимости путешествовать за границу, так как в Британии "есть достаточно своих достопримечательностей". Примерно каждый пятый житель страны (16%) не хочет уезжать, чтобы не оставлять дома своего питомца.

По последним данным ВЦИОМ, россияне тоже в большинстве своем проведут это лето в своей стране. Правда, в отличие от британцев, большинство российских респондентов нельзя отнести к "внутренним туристам". Почти половина (45%) опрошенных сообщили, что в отпуск останутся дома, а 34% проведут его на даче.

Другие города России собираются посетить 14% опрошенных, Черноморское побережье – 12%. Заграничные поездки планируют лишь 4% респондентов. Вероятно, в опросе ВЦИОМ предполагалась возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа потому, что общая доля россиян, которые останутся этим летом в своей стране, составляет 105%, а еще 4% будут отдыхать за границей.

Тем не менее, доля внутренних туристов в России растет. Так, доля тех, кто сообщил, что в последние пять лет хотя бы раз провел летний отпуск в другом регионе России, выросла с 35% в 2016 году до 44% в 2018 году.

Основная причина, по которой россияне отказываются от поездок летом – финансы (так ответили 44% респондентов). Помимо этого, выехать за пределы своего города/села россиянам помешают семейные дела (18%), работа (15%) и другие причины.