В Великобритании закрыли церковь, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Церковь святого Томаса Бекета в Девоне (Великобритания) закрыли на две недели из-за того, что птицы там свили гнездо, сообщает Daily Mail.

Пара лазоревок вывела птенцов в трибуне викария. После обнаружения семейства руководство церкви приняло решение не мешать птицам и ограничить доступ людей в здание.

Некоторые составляющие службы все же проводили, но только те, которые не связаны с громкими звуками: без использования органа и церковного колокола. Служащие церкви все время держали окна открытыми, переживая, смогут ли птицы найти дорогу на волю. Благодаря этому через две недели лазоревки с подросшими птенцами беспрепятственно улетели.