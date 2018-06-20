Чартеры на июль согласованы в полном объеме

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росавиация выдала российским авиакомпаниям разрешения на чартерные рейсы на июль, сообщает АТОР.

В Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на выполнение чартерных рейсов российскими перевозчиками в июле.

Как сообщил АТОР участник рабочей группы Дмитрий Горин, все авиакомпании получили разрешения на реализацию своих чартерных полетных программ в полном объеме. По оценкам экспертов, в июле будет выполнено около 4,5 тысяч таких рейсов.