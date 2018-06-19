В Челябинской области туристы встретили "лосиху-экскурсовода"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Туристы, посетившие Национальный парк "Зюраткуль", были удивлены своим сопровождающим: огромная лосиха с GPS-ошейником на протяжении часа шла рядом с ними, сообщает пресс-центр национального парка.

Гости "Зюраткуля" направлялись на гору Уван. Лосиха сопровождала их, далеко не уходила, давала себя погладить. При этом она шла по обочине лесной дороги, чтобы не мешать туристам.

В пресс-службе национального парка поясняют, что на первой на Южном Урале лосиной ферме на территории "Зюраткуля" сейчас в загоне находятся четыре лосенка, все же остальные лоси на летнее время отпускаются в лес.

Иногда животные уходят недалеко от кордона "У трех вершин", где находится Дом Лося "Сохатка". Они общаются с гостями парка и с радостью угощаются морковкой и яблоками.

"Но все же не стоит забывать, что зверь этот полудикий, все лето он живет в лесу, поэтому в общении с ним стоит соблюдать взрослым и детям технику безопасности", — подчеркивают в пресс-службе.

По данным сотрудников парка, сейчас около кордона гуляют лосихи Василина и Дарена, и лось Яшка. На двух лосей надеты специальные ошейники с GPS-датчиками, чтобы отслеживать перемещение животных и изучать их маршруты в лесу.