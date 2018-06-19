Определены самые дешевые направления отдыха на море в начале июля

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первое место занял Сочи, обогнав Крым, который стал единственным российским курортом, показавшем снижение минимальной стоимости недельного отдыха на двоих с перелетом по сравнению с концом июня, сообщает АТОР.
Сочи (22 600 рублей), подорожавший на пять, и Крым (23 600 рублей), подешевевший на восемь тысяч рублей, продолжают быть самыми доступными пляжными направлениями в летнем сезоне.
На третьем месте находится Болгария (29 тысяч рублей), опередившая ранее находившуюся на этой позиции Анапу (30 700 рублей), ставшую дороже на семь тысяч рублей.
Пятое место заняла Греция (35 150 рублей), подорожавшая на 20 тысяч по сравнению с концом июня. Также в десятку вошли Турция (39 800 рублей), Кипр (45 185 рублей), Черногория (46 600 рублей), Таиланд (60 925 рублей) и Тунис (66 400 рублей).
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