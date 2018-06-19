В Южной Африке турист попытался погладить льва и чуть не лишился руки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Турист во время сафари через открытое окно машины пытался погладить льва, который в ответ зарычал и попытался напасть, сообщает Daily Mail.

Мужчина испугался и чуть не уронил камеру, а затем стал закрывать окно.

"Это было очень глупо, — сказал рейнджер сафари-парка Наас Смит. — У льва достаточно силы для того, чтобы, схватив человека за руку, вытащить его из машины и разорвать, или же запрыгнуть внутрь и расправиться там со всеми".

Наас также сказал, что "когда люди ведут себя так с дикими животными, то они получают по заслугам".