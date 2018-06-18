Названы самые непунктуальные авиакомпании России в мае

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Согласно статистике Росавиации за май, "Саратовские авиалинии", Royal Flight и iFly чаще других авиакомпаний задерживали международные чартерные рейсы более, чем на два часа.

"Саратовские авиалинии" в прошлом месяце выполнили 40 чартерных зарубежных рейсов, шесть из которых (15%) было задержано. iFly из 191 рейсов задержала 17 (8,9%), а Royal Flight — 16 из 297 вылетов (5,4%).

Четвертое место рейтинга поделили авиакомпании AZUR air и Pegas Fly, задержавшие 4% чартеров, а на пятом расположилась NordStar (2,95%).

Всего, по данным Росавиации, авиакомпании выполнили в мае 3 297 международных чартерных рейсов, допустив 102 (3,1%) задержки продолжительностью более двух часов.