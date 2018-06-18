В Крыму заявили, что украинцы массово едут отдыхать в республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Украинские туристы массово едут на отдых в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Сезон 2018 года продолжает радовать нас позитивной динамикой. По последней информации, которая у нас есть, почти полтора миллиона туристов уже в Крыму отдохнуло по состоянию на 14 июня. Это почти 26,5% (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ред.). Из Украины продолжает ехать огромнейшее количество туристов, несмотря на все, что киевские власти творят, пытаясь запугивать", — сказал Черняк на заседании профильного комитета.

В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что из общего турпотока порядка 10% отдыхающих приезжают из Украины.

"Процент этот растет. По нашей информации, транспорта достаточно много на пропускных пунктах", — подчеркнул министр.

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