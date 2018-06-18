Крым и Дальний Восток свяжут прямые рейсы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. С 19 июня авиакомпания Nordwind приступает к выполнению прямых перелетов из Симферополя в Хабаровск, сообщает официальный сайт аэропорта Симферополь.

Полеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Симферополя в 13:40 и прибытием в Хабаровск в 05:10 (время местное). На рейсах задействуют широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200.

В весенне-летнем сезоне 2018 года авиакомпания Nordwind является перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью из аэропорта Симферополь. Рейсы выполняются по 27 российским направлениям.