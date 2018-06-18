Россияне при оформлении визы в Британию могут оставить при себе паспорт

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У визового центра, оформляющего россиянам британские визы, появилась новая услуга, которая позволяет оставлять при себе паспорт до получения разрешения на въезд в Соединенное Королевство.

Соответствующее сообщение появилось на сайте центра.

В посольстве Великобритании в Москве подтвердили РИА Новости, такая услуга работает уже около месяца. Собеседник агентства уточнил, что "раньше она была доступна только для долгосрочных виз, теперь (она распространяется) и на обычные, сроком 6 месяцев". При этом он подчеркнул, что услуга не привязана к проведению чемпионату мира по футболу и будет действовать и в дальнейшем.