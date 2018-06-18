Red Wings начнет летать из Москвы в Багдад

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings получила одобрение министерства транспорта Ирака на выполнение регулярного рейса из Москвы в Багдад, сообщила Росавиация.
"Посольство Республики Ирак в Российской Федерации нотой проинформировало МИД России, что департамент международного сотрудничества министерства транспорта Республики Ирак не возражает против выполнения российской компанией Red Wings Airlines одного рейса в неделю по маршруту Москва-Багдад-Москва на основании соглашения о воздушном сообщении между Ираком и Советским Союзом от 19 декабря 1962 года и протокола совещания авиационных властей от 27 мая 2015 года", — говорится в сообщении.
В середине сентября 2017 года иракская авиакомпания Iraqi Airways совершила первый за 13 лет рейс из Багдада в Москву. Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году из-за недостаточного уровня обеспечения безопасности полетов.
Red Wings, которая в прошлом году объявила о слиянии с "Нордавиа", эксплуатирует самолеты Ту-204, а также Airbus А320 и А321. Акционером Red Wings является компания "Эрлайн Эссет Менеджмент", дочерняя структура "Ильюшин финанс Ко".
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