Турция намерена принять сорок миллионов туристов в 2018 году

АНКАРА, 16 июн — РИА Новости. Турция планирует принять в 2018 году до 40 миллионов иностранных туристов, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"В нынешнем году наша цель — принять в Анталье 14 миллионов туристов. В целом по Турции число туристов к концу года может достигнуть 40 миллионов, что принесет стране доход в 32 миллиарда долларов", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Анталье. Его цитирует агентство Anadolu.

Он отметил, что число туристов, посетивших в прошлом году Анталью — "туристическую столицу" страны, увеличилось на 57% по сравнению с показателем 2016 года и достигло 10,5 миллиона. Эрдоган также сообщил об активном обсуждении проекта строительства третьего аэропорта Антальи — "Западная Анталья".

Как ранее заявил Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8% превысило показатели 2016 года.