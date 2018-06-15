Две тысячи человек могут пострадать от прекращения работы Polar Tour

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. По предварительным данным, у крупных туроператоров есть около двух тысяч частично оплаченных и неоплаченных заявок от группы компаний Polar Tour, сообщает АТОР.

Компания работала в качестве центра бронирования, передавая туроператорам заявки от субагентов через несколько своих юридических лиц: "Золотое путешествие", "Полакс", "Золотой овен", "Полар ВИП тур" и т.д.

По имеющимся в распоряжении АТОР данным, Polar Tour бронировал туры у всех крупнейших туроператоров. Предварительный опрос компаний показал, что на данный момент у туроператоров есть в общей сложности около двух тысяч заявок от Polar Tour. Более половины туров частично оплачены (внесено 25-50%).

Большинство туроператоров сообщает, что готовы принимать доплаты и подтверждать забронированные туры.

Около тысячи (возможно, меньше) заявок, поступивших от юридических лиц Polar Tour, полностью не оплачены. Неоплаченные бронирования туроператоры обычно "держат" до трех дней (может быть меньше в зависимости от предполагаемой даты вылета). Если этот срок не истек, туристы или агентства все еще могут внести денежные средства для полной оплаты туров.

Правовая служба АТОР подготовила рекомендации для упрощения разрешения сложившейся ситуации:

— внимательно прочитать свой договор, выяснить, у какого туроператора был забронирован тур;

— в агентстве, с которым был заключён договор, или напрямую у туроператора выяснить, был ли оплачен тур и в каком размере. Для этого, возможно, вам потребуется номер бронирования. Его также можно выяснить у турагентства, хотя существует вероятность, что Polar Tour данную информацию своевременно вашему турагенту не передал. Если подобное будет иметь место, информацию о своем туре придется выяснять по сведениям о туристах и условиям путешествия;

— если тур полностью оплачен туроператору, то волноваться не о чем, уход с рынка компании Polar Tour не повлияет на отдых, ответственность за тур возьмёт на себя туроператор;

— если тур оплачен частично, то туроператор и турагент предложат варианты решения ситуации: произвести доплату, сократить сроки тура, изменить место отдыха и т.д.

— если тур полностью не оплачен туроператору (возможно даже заявки на организацию тура туроператору не поступало), то потребуется новая заявка на тур и повторная его оплата.

Туристы могут требовать возврата уплаченных денежных средств за неоказанные услуги и компенсаций, гарантированных законодательством РФ. Заявления на возврат денежных средств следует подавать в агентства, в которых приобретался тур.