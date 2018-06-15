Туристам компании Polar Tour "Турпомощь" не поможет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" не сможет помочь клиентам компании Polar, сообщает пресс-служба объединения.

По данным участников ассоциации, Polar не является официальным туроператором по выездному туризму, не входит в реестр туроператоров и турагентов при ассоциации "Турпомощь" и не состоит в Федеральном реестре туроператоров при Ростуризме.

"Все турагенты, ранее работавшие с группой компаний Tour, могут рассчитывать исключительно на свои финансовые возможности", — предупреждают участники ассоциации "Турпомощь". Выплаты страховой компании пострадавшим клиентам производиться не будут из-за отсутствия у данной группы компаний страхования финансовой ответственности.

Поскольку большинство турагентов, сотрудничавших с центром бронирования группы компаний Polar Tour, не имели членства в реестре турагентов ассоциации "Турпомощь", и их договорные отношения не имели юридического подтверждения, то данные турагенты не имеют правовых оснований рассчитывать на страховое возмещение.