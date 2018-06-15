Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи из-за извержения вулкана

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На Большом острове вулкан Килауэа, извергающийся пятую неделю, привел к выбросу драгоценных камней оливин, которые местные жители находят на улицах и пляжах, сообщает Daily Mail.
Крошечные драгоценные камни зеленого цвета, залегающие в вулканических породах, высвобождаются извержением. Местные жители называют оливины "маленькими камнями Килауэа" и уверяют, что сейчас на острове настоящий дождь из них.
Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this — tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.
Шерил Гансеки, геолог из Гавайского университета, изучающая состав лавы Килауэа, подтвердила, что обнаружение драгоценных камней связано с извержением.
Стоимость высококачественного оливина составляет около 450 долларов за карат.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.