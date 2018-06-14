Китайские туристы массово поехали в Каппадокию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Год туризма в Турции", объявленный в Китае, принес результаты — тысячи китайских туристов приняла только турецкая Каппадокия, сообщает Profi Travel.

Эта провинция известна своими природными достопримечательностями, в первую очередь, горячими источниками, а также экскурсионными программами с катанием на воздушных шарах и вездеходах. В 2017 году Каппадокия привлекла более 250 тысяч туристов из Китая, а в этом году власти ожидают около полумиллиона гостей из Поднебесной.

Как заявляют опрошенные китайские туристы, запущенная рекламная кампания, особенно рекомендация от главы государства, оказали сильное влияние на их выбор.

При этом в будущем можно ожидать еще большего увеличения турпотока благодаря "сарафанному радио" — многие граждане Китая планируют рекомендовать это место своим знакомым.