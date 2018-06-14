Социологи выяснили, как россияне относятся к курортному сбору

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Большинство россиян негативно относится к введению специального сбора с отдыхающих на отечественных курортах, при этом более трети респондентов верят, что в конечном счете это позитивно скажется на развитии туризма в регионах, с чем не согласны только 14% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Более половины опрошенных (51%) отрицательно относятся к тому, что за отдых на отечественных курортах теперь придется платить специальный сбор. Так они ответили на вопрос "Как вы относитесь к идее введения курортного сбора — положительно или отрицательно?". Позитивно такое нововведение оценивают чуть более четверти опрошенных — 28%. Еще 20% затруднились ответить.

Социологи также спрашивали, повлияет или не повлияет в конечном счете введение курортного сбора на развитие туризма в этих регионах, и если повлияет, то положительно или отрицательно. Треть россиян полагает, что никакого влияния не будет, чуть больше — 35% — верят в позитивный эффект, 14% — придерживаются иного мнения. Еще 18% не смогли дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 2-3 июня в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Эксперимент по взиманию курортного сбора 1 мая 2018 года начался в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года, в Краснодарском крае срок начала сбора перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.