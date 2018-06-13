Британский летчик отметил День отца полетом с сыном – вторым пилотом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Капитан Свен Йоханнсон и его сын Эрик совершили рейс из Лондона в Нью-Йорк в День отца, сообщает Daily Mai.

Это был первый случай, когда отец и сын управляли одним самолетом, хотя они работают в Норвежских авиалиниях примерно два года.

Эрик признается, что выбрал карьеру, вдохновившись примером отца, который в прошлом — член команды Швеции по парусному спорту и участник Олимпийских игр в Монреале 1976 года.

"Я не чувствовал никакого психологического давления на меня во время полета, ведь мы оба профессионалы. Могу сказать – сбылась моя мечта", — сказал второй пилот.