Власти Туниса ввели курортный сбор

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курортный сбор в размере трех динаров (один евро) начали взимать за каждые сутки проживания в отеле или лицензированных апартаментах со всех туристов, за исключением детей до 12 лет, сообщает Profi Travel.

Курортный сбор существовал в Тунисе до 2015 года в виде единовременного налога. Сумму в примерно 15 евро туристы должны были оплачивать при выезде из страны. Его отменили после теракта на курорте в Сусе, вызвавшего резкое снижение турпотока.

Власти рассчитывают, что в этом году бюджет получит от вновь введенного сбора более 51 миллионов динаров (17,4 миллионов евро).

"Новый закон о туристическом сборе не коснется клиентов ANEX Tour, забронировавших тур в этом сезоне: договора с отелями были заключены заранее", — сообщила Яна Кучегура, пиар-специалист туроператора.