Власти острова Пхукет приступили к переселению с него диких обезьян

БАНГКОК, 13 июн – РИА Новости. Власти провинции и одноименного острова Пхукет, одной из наиболее популярных туристических зон Таиланда, приступили к стерилизации и переселению на необитаемые острова почти двухсот диких длиннохвостых макак, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Вопрос о переселении обезьян, которые, по мнению властей, представляют опасность для туристов в наиболее посещаемых местах на острове, обсуждался в различных инстанциях и даже на подобии референдума среди представителей государственных и муниципальных органов власти в течение двух месяцев, прежде чем было принято решение о стерилизации и переселении пхукетских макак на пять небольших необитаемых островов неподалеку от Пхукета.

Во вторник в районах обитания макак на Пхукете были выставлены клетки с приманкой, которые останутся открытыми до вечера среды, после чего сотрудники отдела охраны дикой природы провинциальной администрации и ветеринарные врачи закроют клетки, перевезут обезьян в пункты стерилизации, а затем – на необитаемые острова, сообщает издание.

Переселение обезьян проводится под личным контролем губернатора провинции Пхукет, говорится в сообщении.

Газета также сообщает, что острова, на которые перевезут пхукетских макак, были выбраны администрацией с таким расчетом, чтобы на каждом из них хватало пищи и пресной воды для того количества обезьян, которое на нем поселят. На всех пяти островах полностью запрещено любое строительство. Острова не входят в состав морских заповедников, расположенных вблизи Пхукета, однако запрет на строительство исключает появление на них какой-либо инфраструктуры, которая могла бы способствовать частому посещению их туристами.