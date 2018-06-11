Один из самых больших айсбергов на планете может растаять

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ученые NASA сообщили, что крупнейший айсберг, который когда-либо отрывался от шельфового ледника Антарктиды, скоро исчезнет, пишет Live Science.
Огромная глыба льда, которая по площади была больше Ямайки, оторвалась от ледового шельфа в 2000 году. Сначала айсберг проплыл часть пути вокруг Антарктиды, а затем в 2016 году направился в южные воды Атлантики. Айсберг, названный B-15, преодолел более 6 600 миль (10 000 километров) и сейчас находится в опасной близости от экватора.
Величественная глыба льда постепенно раскололась на множество мелких кусков, большинство из которых уже растаяло. Сегодня от нее осталось всего четыре достаточно больших части.
По данным NASA, айсберги быстро тают, когда оказываются в районе экватора. В центре одной из частей айсберга уже виден большой разлом.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.