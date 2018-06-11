Москву в прошлом году посетили около 138 тысяч французских туристов

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Поток французских туристов в Москву растёт, за прошлый год российскую столицу посетили около 138 тысяч французов, сообщила начальник отдела координации туристской деятельности департамента спорта и туризма Москвы Инесса Григ.

В понедельник в Париже открылись Дни культуры Москвы во Франции.

"Мы видим большой потенциал в развитии туристского обмена между нашими странами. Так, по итогам прошлого года вырос туристский поток из Франции в Москву на 8,07% по сравнению с 2016 годом. Зафиксировано около 138 тысяч туристских прибытий из Франции в Москву", — сказала Григ на конференции "Москва — мегаполис будущего: перспективы развития российской столицы".

Она отметила, что " проведение совместных мероприятий в сфере туризма и развития диалога между представителями как московской, так и французской индустрии города повлияет на привлечение туристского потока в последующем".

В общей сложности за прошлый год Москву посетили более 21 миллиона туристов, был побит рекорд посещаемости, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"В основном это, конечно, внутренний туризм. Но в том числе темпами по 20-30% в год растёт въездной туризм из дальнего зарубежья. В основном, это Китай, страны Азии, растёт туризм и из страны Европы, в том числе благодаря тому, что в Москве создана очень развитая система гостиниц: более 70 тысяч номеров сегодня в гостинцах всех звёзд", — добавил он.