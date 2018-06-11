МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде и попросил россиян учитывать эту информацию при возможных поездках в страну, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14-ти детей, девять из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз, однако, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке неизвестной этиологии.