МИД предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСЦК) предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме и попросил избегать массовых скоплений людей, соответствующее сообщение опубликовано департаментом в Twitter.

"В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет", — говорится в сообщении.

Также россиянам, находящимся во Вьетнаме, рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок.