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Тадж-Махал и Алькатрас: названы лучшие достопримечательности мира
08:0011.06.2018
(обновлено:08:07 11.06.2018)
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Ангкор-Ват в Камбодже
© Fotolia / sorincolac

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сервис TripAdvisor на основании отзывов путешественников разных стран составил рейтинг достопримечательностей мира. Лидируют храмовый комплекс Ангкор-Ват, площадь Испании и мечеть шейха Зайда.

1. Ангкор-Ват, Камбоджа

© Fotolia / karinkamonКаменные ворота Ангкор-Тхом в Камбодже
© Fotolia / karinkamon
Каменные ворота Ангкор-Тхом в Камбодже

Гигантский индуистский храмовый комплекс XII века — одно из крупнейших культовых сооружений, когда-либо возведенных человеком. Идеальное воплощение храма-горы высотой около 65 метров, Ангкор, как и другие подобные места, предназначался только для элиты — религиозной и политической. С XV века пришел в запустение.

2. Площадь Испании, Севилья, Испания

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПлощадь Испании в Севилье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Площадь Испании в Севилье

Эта большая полукруглая площадь была построена в 1928 году для выставки, на которой планировалось в том числе показать иностранным гостям быстрое экономическое развитие Испании. Самое интересное здесь — полукруглое здание, бывший выставочный павильон страны-хозяйки, оформленный в традициях ар-деко и мудехара — местного стиля, сочетающего мавританские и европейские мотивы.

3. Мечеть шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ

© AFP 2018 / Giuseppe CacaceМечеть шейха Зайда в Абу-Даби
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби

Одна из шести крупнейших мечетей мира (площадью в пять футбольных полей) открылась в 2008 году и сразу стала любимой достопримечательностью туристов. Дело в том, что сюда свободно и, что немаловажно, бесплатно пускают всех желающих, не только мусульман.

4. Собор Святого Петра, Ватикан

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на собор Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на собор Святого Петра в Ватикане

Это крупнейшая христианская церковь в мире, над оформлением которой трудилось несколько поколений итальянских титанов Возрождения — Рафаэль, Микеланджело, Бернини, Браманте. Интерес представляет не только внутреннее убранство храма, где туристы особо выделяют роспись Сикстинской капеллы кисти Микеланджело, но и площадь перед собором.

5. Мескита, Кордова, Испания

CC0 / Pixabay / bogitw / Кордовская соборная мечеть в Испании
CC0 / Pixabay / bogitw /
Кордовская соборная мечеть в Испании

Мескита, или Кордовская соборная мечеть, во времена Кордовского халифата (929-1031 годы) была второй по размерам мечетью исламского мира. Ее молитвенная ориентация нетрадиционна: не на Мекку, а на Дамаск. С XIII века это здание вместе со всем городом перешло к христианам. Уникален интерьер мечети: лес идеальных колонн, поддерживающих сводчатый потолок с двойными арками.

6. Тадж-Махал, Агра, Индия

CC0 / Pixabay / rmac8oppo / Тадж-Махал в городе Агра
CC0 / Pixabay / rmac8oppo /
Тадж-Махал в городе Агра

Мавзолей-мечеть, построенный потомком Тамерлана Шах-Джаханом для жены, которая умерла при родах их четырнадцатого ребенка, — канонический образец архитектурного стиля моголов, основанного на индийских, персидских и арабских традициях. К сожалению, в последнее время белоснежное здание желтеет, что связывают с загрязнением воздуха, а также покрывается трещинами.

7. Миланский собор, Милан, Италия

© AFP 2018 / Giuseppe CacaceМиланский кафедральный собор в Италии
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
Миланский кафедральный собор в Италии

К строительству храма приступили в 1386 году, а закончили только в начале XIX века по приказу Наполеона, хотя некоторые детали оформления фасада доделывали вплоть до 1965 года. Яркий представитель стиля пламенеющей готики, для которой характерно пристальное внимание к деталям.

8. Алькатрас, Сан-Франциско, США

© AFP 2018 / Noah BergerВид на Алькатрас
© AFP 2018 / Noah Berger
Вид на Алькатрас

Это название в первую очередь ассоциируется с самой известной тюрьмой Соединенных Штатов, которая уже более 30 лет функционирует только как музей. Одноименный остров находится в пяти минутах хода на катере от пристани Сан-Франциско, и этот путь ежегодно проделывают десятки тысяч туристов. Их привлекает возможность увидеть камеры, где содержались заключенные Алькатраса, в том числе и самый знаменитый из них — мафиози Аль-Капоне.

9. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США

© AP Photo / Eric Risberg, FileМост Золотые Ворота в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg, File
Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско

Еще одна достопримечательность Сан-Франциско — один из наиболее узнаваемых мостов в мире. Построен в 1937 году. До 1964-го был самым длинным висячим мостом в мире (около двух километров). На первый взгляд может показаться, что мост красный, но на самом деле для Золотых Ворот разработали специальный оттенок — "международный оранжевый".

10. Здание венгерского парламента, Будапешт, Венгрия

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште

Одно из крупнейших в мире правительственных сооружений ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. В ходе экскурсии показывают главные реликвии государства: скипетр, корону и булаву святого Иштвана, основателя Венгрии. Здание построено в 1904 году по образцу лондонского Вестминстерского дворца. Заметно влияние неоготики и парижского стиля боз-ар.

11. Староместская площадь, Прага, Чехия

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВид на Староместскую площадь в Праге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Староместскую площадь в Праге

В XII веке тут, на перекресте европейских торговых путей, был огромный рынок. Площадь окружена домами с фасадами, по которым можно изучать все основные архитектурные стили прошлого: готика, ренессанс, барокко, рококо. Здесь же стоит и одноименная ратуша с часовней, на курантах которой каждый день в полдень происходит небольшое кукольное представление.

12. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрогулочный корабль на реке Сене у собора Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Прогулочный корабль на реке Сене у собора Парижской Богоматери в Париже

Один из главных символов французской столицы, этот храм построен в 1345 году. Тогда в нем могли одновременно присутствовать на воскресной мессе все жители города — около десяти тысяч человек. И сейчас собор поражает не только витиеватой архитектурой, но и размерами — в среднем нефе поместился бы двенадцатиэтажный дом.

13. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтатуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро

Монумент высотой 38 метров — визитная карточка Рио-де-Жанейро. Изготовлен в 1931 году во Франции. Эта достопримечательность регулярно попадает в фильмы, фигурирует в компьютерных играх, но все равно ежегодно привлекает множество туристов, желающих увидеть ее своими глазами.

14. Эйфелева башня, Париж, Франция

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist / Эйфелева башня в Париже
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist /
Эйфелева башня в Париже

Наверное, самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Сам Эйфель в 1889 году назвал ее просто "трехсотметровой башней". Это было временное сооружение, предназначавшееся для Всемирной выставки. Но высотную конструкцию решили сохранить, что вызвало недовольство у многих местных жителей, в том числе Гюго и Мопассана.

15. Тауэр, Лондон, Великобритания

CC BY-SA 4.0 / Cody Logan / A view of the entrance to the White Tower at the Tower of London / Cropped imageЛондонский Тауэр
CC BY-SA 4.0 / Cody Logan / A view of the entrance to the White Tower at the Tower of London / Cropped image
Лондонский Тауэр

Одно из старейших зданий Англии, построенное, предположительно, при Вильгельме I в 1078 году, за свою историю успело побыть и зоопарком, и монетным двором, и арсеналом, и тюрьмой, и обсерваторией, и хранилищем королевских драгоценностей. Сейчас в крепости музей, где гидами служат бифитеры — английские стражи.

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