В Кузбассе запустят электричку до горнолыжного курорта "Шерегеш"

КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Новый маршрут ускоренного электропоезда от Новокузнецка до горнолыжного курорта "Шерегеш" в одноименном поселке на юге Кемеровской области планируется запустить к новому туристическому сезону, сообщает в субботу пресс-служба региональной администрации.
"В Кузбассе начнет действовать туристический поезд до Шерегеша. Глава региона Сергей Цивилев совместно с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем согласовали проект курсирования ускоренного электропоезда по специальному туристическому маршруту от Новокузнецка до горнолыжного курорта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозку пассажиров на железнодорожном маршруте "Новокузнецк — Чугунаш" будет осуществлять АО "Кузбасс-пригород". На первом этапе электричка будет ходить два раза в сутки: утром до Шерегеша, вечером — обратно. Количество поездок будет варьироваться в зависимости от спроса.
По данным властей, планируется использовать состав электропоезда из четырех вагонов разного уровня комфортности (более 300 посадочных мест), оборудованных местами для перевозки горнолыжного снаряжения. "Электропоезд доставит пассажиров до станции Чугунаш, откуда туристы смогут быстро и комфортно доехать до спортивных объектов на горе Зеленая на автобусах или такси", — уточнили в обладминистрации.
По словам главы Кузбасса, также прорабатывается вопрос организации прямого железнодорожного пассажирского сообщения между спортивно-туристическим комплексом "Шергеш" и городами Кемерово, Томск, Новосибирск, Красноярск. "Наша задача — привлечь на отдых в Горной Шории (другое название Таштагольского района, где находится Шерегеш — ред.) как можно больше российских и иностранных туристов, для этого мы активно работаем над организацией транспортного сообщения. Логистика должна быть грамотно выстроена и удобна для людей", — отметил Цивилев.
В 2016 году Шерегеш вошел в число самых популярных горнолыжных центров России, в последние две зимы кузбасский курорт принял более 1 миллиона туристов за сезон. Отдыхающих здесь привлекают лучший для катания снег-"пухляк" и более продолжительный, чем в Европе, сезон — с ноября по май. В прошлом году из-за обильных снегопадов подъемники заработали уже в конце октября, то есть значительно раньше, чем на остальных горнолыжных курортах страны.
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